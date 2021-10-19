Пьяного пассажира рейса Петербург — Симферополь привлекли за неподобающее поведение

Мужчина, по вине которого на полчаса задержался рейс из Петербурга в крымскую столицу, получил протокол за публичное пьянство. На стойке регистрации не заметили «резкий запах алкоголя».

О протоколе для 57-летнего петербуржца 19 октября сообщает транспортная полиция. В пресс-службе отметили шаткую походку и резкий запах спиртного, который исходил от задержанного.

Мужчину сняли с рейса накануне, после того как он поспорил с другим пассажиром. Вылет задержали на полчаса. В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщали, что при регистрации признаки опьянения заметны не были.