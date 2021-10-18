Из-за пьяного пассажира рейс из Петербурга в Симферополь задержали почти на полчаса. С мужчиной общались полицейские

Видеозапись с места происшествия 18 октября опубликовало севастопольское издание ForPost. На кадрах запечатлен мужчина, который ходит по салону и при полицейских просит у окружающих прощения за свое поведение.

Пьяного пассажира рейса из Петербурга в Симферополь высадили из самолета в аэропорту Пулково. Из-за разбирательств с ним вылет пришлось задержать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия», при регистрации на рейс признаки опьянения пассажира не были заметны.



«На борту воздушного судна между ним и другим пассажиром произошла словесная перепалка. Экипаж принял решение отстранить его от полета, на борт были вызваны сотрудники правоохранительных органов», — добавили в компании.

