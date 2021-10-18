FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Из-за пьяного пассажира рейс из Петербурга в Симферополь задержали почти на полчаса. С мужчиной общались полицейские

Рейс из Петербурга в Симферополь задержали на 29 минут из-за пьяного пассажира

2
Печать

Пьяного пассажира рейса из Петербурга в Симферополь высадили из самолета в аэропорту Пулково. Из-за разбирательств с ним вылет пришлось задержать.

Видеозапись с места происшествия 18 октября опубликовало севастопольское издание ForPost. На кадрах запечатлен мужчина, который ходит по салону и при полицейских просит у окружающих прощения за свое поведение.

ForPost

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия», при регистрации на рейс признаки опьянения пассажира не были заметны.

«На борту воздушного судна между ним и другим пассажиром произошла словесная перепалка. Экипаж принял решение отстранить его от полета, на борт были вызваны сотрудники правоохранительных органов», — добавили в компании.

Судя по данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 6983 должен был вылететь в крымскую столицу в 10:20, однако лайнер оторвался от земли лишь в 10:49.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

MalinAk
Ну как так "при регистрации на рейс признаки опьянения не были заметны", а в самолете уже "в стельку пьяный". А как он контроль перед посадкой прошел, тоже без признаков?
Laska77
на регистрации с похмелья был, а в чистой зоне , пока ждал посадку, накинул пару-тройку по 0.5 :)) А еще в костюме и при галстуке! "Хулиган! А еще очки надел. " (ИВ меняет профессию)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний