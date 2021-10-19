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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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В Петербурге заполняется «Ленэкспо». Почти 700 человек с ковидом в реанимациях

Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в больницы поступили 354 пациента. Всего на лечении находятся уже 7 448 петербуржцев — из них 681 в реанимации, а 342 подключены к ИВЛ, следует из эпидемиологической справки Смольного от 19 октября.

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Если в начале октября в госпитале «Ленэкспо» находились 260 человек, то теперь 396. Еще 589 петербуржцев в пансионате «Заря». Всего в городе развернуты 9488 коек в 15 городских и 3 федеральных стационарах. Еще 35 880 человек находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки первично привиты 1 766 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 2 764 человека. Всего с начала кампании в Петербурге полностью вакцинированы 1,79 млн жителей. В запасе еще 883 тысячи доз препаратов.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга приняли решение о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости. С 1 декабря гражданам без сертификата закроют доступ к общепиту и магазинам. Как получить QR-код в Петербурге — читайте здесь.

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Комментарии (30)

А2020
Антиваксеров становится всё меньше.
asgard
Ага. Вакцинировавшиеся решили что им все можно, за все заплачено ) И бегали без масок. Вот результат. В первую волну было проще, потому что всех напугали и большая часть маски напялила.
266383776
Для поклонников прививки, вас не настораживает, что вал заболеваний пошел с ростом вакцинации? Я представляю как бы отнеслись в блокадном Ленинграде о пользе диеты.
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