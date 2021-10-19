Если в начале октября в госпитале «Ленэкспо» находились 260 человек, то теперь 396. Еще 589 петербуржцев в пансионате «Заря». Всего в городе развернуты 9488 коек в 15 городских и 3 федеральных стационарах. Еще 35 880 человек находятся на амбулаторном лечении.
За минувшие сутки первично привиты 1 766 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 2 764 человека. Всего с начала кампании в Петербурге полностью вакцинированы 1,79 млн жителей. В запасе еще 883 тысячи доз препаратов.
Как писала «Фонтанка», власти Петербурга приняли решение о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости. С 1 декабря гражданам без сертификата закроют доступ к общепиту и магазинам. Как получить QR-код в Петербурге — читайте здесь.
В Петербурге заполняется «Ленэкспо». Почти 700 человек с ковидом в реанимациях
Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает увеличиваться. За минувшие сутки в больницы поступили 354 пациента. Всего на лечении находятся уже 7 448 петербуржцев — из них 681 в реанимации, а 342 подключены к ИВЛ, следует из эпидемиологической справки Смольного от 19 октября.
Если в начале октября в госпитале «Ленэкспо» находились 260 человек, то теперь 396. Еще 589 петербуржцев в пансионате «Заря». Всего в городе развернуты 9488 коек в 15 городских и 3 федеральных стационарах. Еще 35 880 человек находятся на амбулаторном лечении.