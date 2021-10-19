Голикова предложила перевести граждан старше 60 лет на удаленку

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на удаленный формат работы. Об этом она заявила 19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Работу в дистанционной форме хотят предоставить на месяц. За это время сотрудники смогут сделать прививку от коронавируса.
«Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырех недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», — сказала Голикова.
Ранее вице-премьер предложила ввести нерабочие дни из-за пандемии коронавируса с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах уже с 23 октября.
Накануне, 18 октября, «Фонтанка» писала, что в Петербурге рекомендовали перевести граждан на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. Работников в возрасте старше 60 лет, которые не имеют QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (или справки о наличии медотвода от вакцинации), обязали перевести на удаленный формат с 1-го числа.