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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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Голикова предложила перевести граждан старше 60 лет на удаленку

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на удаленный формат работы. Об этом она заявила 19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Работу в дистанционной форме хотят предоставить на месяц. За это время сотрудники смогут сделать прививку от коронавируса.

«Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырех недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер предложила ввести нерабочие дни из-за пандемии коронавируса с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах уже с 23 октября.

Накануне, 18 октября, «Фонтанка» писала, что в Петербурге рекомендовали перевести граждан на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. Работников в возрасте старше 60 лет, которые не имеют QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (или справки о наличии медотвода от вакцинации), обязали перевести на удаленный формат с 1-го числа.

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Комментарии (2)

А13579
Представил себе наших уборщиц на удалёнке))) Голикова, похоже, не догадывается, кем и как могут работать люди.
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