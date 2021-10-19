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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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QR-коды есть, а заболеваемость растет. Роспотребнадзор заявил о недостаточности антиковидных мер

Глава Роспотребнадзора заявила о недостаточности введения QR-кодов в регионах

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«Хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер [QR-кодов]», — заявила 19 октября Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, иногда такие коды, например, вводятся только для предоставления на кассе в торговом центре, однако в самом здании могут находиться люди невакцинированные и без теста.

Попова предостерегла губернаторов от такого рода ограничений. «Решение вроде бы принято, а развитие ситуации [с коронавирусом] будет продолжаться», — заметила она.

Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила допускать на некоторые объекты только с QR-кодами.

Накануне о введении QR-кодов объявили и в Петербурге. Как его получить, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

teodor
они сами не понимают, как внедрить это все)))) Мрак и тупость наших чиновников нас и спасет
266084175
А что в метро и ОТ не требуют курейных кодов? Почему ?
265056402
мне кажется, что в школе и институте будущих всяких министров мало били прямо в морду, спускали с лестницы и закрывали в туалете. Это бы позволило получить обратную связь от окружающих и понять уровень своей пользы в обществе.
Мало ей кур-кода. Ну надо ТП код ещё, который надо вводить при подписании постановлений. А чтобы он был, министру сдать тест на логику и сыграть в командную игру "конец света". И не будут подписывать лажу
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