QR-коды есть, а заболеваемость растет. Роспотребнадзор заявил о недостаточности антиковидных мер

«Хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер [QR-кодов]», — заявила 19 октября Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, иногда такие коды, например, вводятся только для предоставления на кассе в торговом центре, однако в самом здании могут находиться люди невакцинированные и без теста.

Попова предостерегла губернаторов от такого рода ограничений. «Решение вроде бы принято, а развитие ситуации [с коронавирусом] будет продолжаться», — заметила она.