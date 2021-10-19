Ситуация напряженная. Мурашко назвал особо проблемные регионы РФ по COVID-19

В России необходимы новые меры, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Об этом 19 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно немедицинские меры сегодня крайне необходимы», — сказал министр на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.



По словам Мурашко, напряженная ситуация с коронавирусом складывается в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии, Тюменской области, Ивановской области и Татарстане.

