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Ситуация напряженная. Мурашко назвал особо проблемные регионы РФ по COVID-19

Глава Минздрава заявил о необходимости новых мер по борьбе с коронавирусом

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В России необходимы новые меры, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Об этом 19 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно немедицинские меры сегодня крайне необходимы», — сказал министр на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По словам Мурашко, напряженная ситуация с коронавирусом складывается в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии, Тюменской области, Ивановской области и Татарстане.

«Ситуация требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, поэтому мы направили в ряд регионов из числа перечисленных дополнительные медицинские бригады», — заявил министр.

Также глава Минздрава отметил быстрое развитие заболевания, «в течение двух-трех дней приводящее к ухудшению состояния и госпитализации».

«Фонтанка» писала, что с 1 ноября в Петербурге вводится QR-код для посещения мероприятий и общественных мест. О том, как его получить, читайте в нашем материале.

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