Telegram удалил из поиска все «липовые» каналы, которые ведут от имени Эдварда Сноудена

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден достучался до основателя Telegram Павла Дурова. После его жалобы пометкой fake маркированы все каналы, информация в которых подается от имени Сноудена. Их также удалили из поисковой выдачи.



«Этому каналу около недели, у него никогда не было отметки «проверенный». Вряд ли команда вообще была осведомлена о его существовании. Всё, что вам нужно было сделать, — дать нам знать об этом. Сейчас канал маркировали как «ненастоящий» и удалили из результатов поисков, как и другие подобные каналы», — написал Павел Дуров в своём Twitter 19 октября.

