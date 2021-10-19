Telegram удалил из поиска все «липовые» каналы, которые ведут от имени Эдварда Сноудена

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден достучался до основателя Telegram Павла Дурова. После его жалобы пометкой fake маркированы все каналы, информация в которых подается от имени Сноудена. Их также удалили из поисковой выдачи.
«Этому каналу около недели, у него никогда не было отметки «проверенный». Вряд ли команда вообще была осведомлена о его существовании. Всё, что вам нужно было сделать, — дать нам знать об этом. Сейчас канал маркировали как «ненастоящий» и удалили из результатов поисков, как и другие подобные каналы», — написал Павел Дуров в своём Twitter 19 октября.
Таким образом основатель Telegram ответил на критику опального экс-сотрудника американского Центрального разведывательного управления. Эдвард Сноуден накануне заявил, что не пользуется мессенджером Дурова, но его расстраивает, что администрация не реагирует на самозванцев.
Бывший сотрудник ЦРУ добавил, что руководство приложения не может не знать о проблеме, так как ранее СМИ обращались в их пресс-службу, чтобы рассказать о мошеннических каналах, где пишут от имени известных людей и предлагают приобрести криптовалюту TrumpCoin.