Эдвард Сноуден пожаловался, что Telegram не удаляет его фейковый аккаунт

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подверг критике Telegram за то, что его фейковый аккаунт не блокируют. Сам он сообщил, что не пользуется мессенджером.



«Telegram знает, что аккаунт ненастоящий. Но они позволяют этому парню продолжать публиковать безумную чушь… и даже свастику, которую увидели более 80 тысяч человек. Отличная работа, ребята. Просто супер», — написал Сноуден на своей странице в Twitter.

По словам Сноудена, руководство Telegram не может не знать о проблеме. Ранее СМИ обращались в пресс-службу мессенджера, чтобы рассказать о мошеннических каналах, в которых пишут от имени известных людей и предлагают приобрести криптовалюту TrumpCoin.