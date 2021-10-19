Подозреваемая в убийстве 9-летней в Вологде заманила её так же, как педофил дядя Витя девочек в Кузбассе. Подругу убитой она отпустила

Предполагаемая убийца 9-летней в Вологде заманила к себе двух девочек. Но одну она отпустила.
Как сообщает СК РФ 19 октября, после пропажи ребенка, ушедшего с рюкзаком из дома 16 октября и не вернувшегося, полиция и следователи подняли записи городских видеокамер. Было установлено, что девочка вместе с подругой пошла за женщиной, которая купила им сладости. Таким же образом в Кузбассе привел к себе в дом, чтобы убить, двух девочек педофил дядя Витя.
Одного ребенка позже, как пишет СК, женщина отпустила. А в отношении второй — 9-летней совершили особо тяжкое преступление. Тело девочки потом нашли в её квартире.
40-летнюю местную жительницу в бессознательном состоянии сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск, и после того, как её откачали медики, повезли обратно в Вологду. Там уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Помимо этого, следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики, которые никак не реагировали на обстановку в семье убитого ребенка.
«Девочка проживала в неблагополучной семье, в которой ее мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Ребенок свое свободное время преимущественно проводил на улице, мать девочки должного внимания своему ребенку не уделяла», — сообщает СК.
В отношении матери также возбуждено дело об «оставлении в опасности». Брата убитой опека изъяла из семьи.