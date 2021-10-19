Подозреваемая в убийстве 9-летней в Вологде заманила её так же, как педофил дядя Витя девочек в Кузбассе. Подругу убитой она отпустила

Предполагаемая убийца 9-летней в Вологде заманила к себе двух девочек. Но одну она отпустила.



Как сообщает СК РФ 19 октября, после пропажи ребенка, ушедшего с рюкзаком из дома 16 октября и не вернувшегося, полиция и следователи подняли записи городских видеокамер. Было установлено, что девочка вместе с подругой пошла за женщиной, которая купила им сладости. Таким же образом в Кузбассе привел к себе в дом, чтобы убить, двух девочек педофил дядя Витя.



Одного ребенка позже, как пишет СК, женщина отпустила. А в отношении второй — 9-летней совершили особо тяжкое преступление. Тело девочки потом нашли в её квартире.

