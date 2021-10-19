FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Подозреваемая в убийстве 9-летней в Вологде заманила её так же, как педофил дядя Витя девочек в Кузбассе. Подругу убитой она отпустила

СК рассказал, как девочка в Вологде попала в квартиру, где её убили

1
Печать

Предполагаемая убийца 9-летней в Вологде заманила к себе двух девочек. Но одну она отпустила.

Как сообщает СК РФ 19 октября, после пропажи ребенка, ушедшего с рюкзаком из дома 16 октября и не вернувшегося, полиция и следователи подняли записи городских видеокамер. Было установлено, что девочка вместе с подругой пошла за женщиной, которая купила им сладости. Таким же образом в Кузбассе привел к себе в дом, чтобы убить, двух девочек педофил дядя Витя.

Одного ребенка позже, как пишет СК, женщина отпустила. А в отношении второй — 9-летней совершили особо тяжкое преступление. Тело девочки потом нашли в её квартире.

40-летнюю местную жительницу в бессознательном состоянии сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск, и после того, как её откачали медики, повезли обратно в Вологду. Там уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Помимо этого, следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики, которые никак не реагировали на обстановку в семье убитого ребенка.

«Девочка проживала в неблагополучной семье, в которой ее мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Ребенок свое свободное время преимущественно проводил на улице, мать девочки должного внимания своему ребенку не уделяла», — сообщает СК.

В отношении матери также возбуждено дело об «оставлении в опасности». Брата убитой опека изъяла из семьи.

Школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла её в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей. 18 октября было обнаружено тело школьницы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

IvanSt
А какие меры опека могла предпринять? высказать порицание и глубокую озабоченность? Милиционера к мамаше и к девочке не приставишь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний