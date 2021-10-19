Брата убитой в Вологде девятилетней девочки изъяли из семьи. Семья неблагополучная и стоит на профилактическом учете. Об этом 19 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова на своей странице во «ВКонтакте».



«Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребёнка и недостаточная работа с семьёй субъектов профилактики», — добавила Смирнова.



Подозреваемую в убийстве ребенка 40-летнюю женщину задержали в Карелии. Ее должны доставить в Вологду, однако источники РИА Новости отмечают, что она находится в остром психическом состоянии, которое необходимо стабилизировать.

