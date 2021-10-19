Брата убитой в Вологде девятилетней девочки изъяли из семьи. Семья неблагополучная и стоит на профилактическом учете. Об этом 19 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова на своей странице во «ВКонтакте».
«Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребёнка и недостаточная работа с семьёй субъектов профилактики», — добавила Смирнова.
Подозреваемую в убийстве ребенка 40-летнюю женщину задержали в Карелии. Ее должны доставить в Вологду, однако источники РИА Новости отмечают, что она находится в остром психическом состоянии, которое необходимо стабилизировать.
Ранее «Фонтанка» писала, что школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла её в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей. 18 октября было обнаружено тело школьницы.