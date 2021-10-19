Против матери убитой в Вологде школьницы возбудили уголовное дело, органам опеки предстоит отвечать по статье о халатности

В Вологде возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности против матери убитой девятилетней школьницы. Об этом сообщает Следственный комитет России 19 октября.
Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ), добавили в СК.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова рассказала, что семья стояла на профилактическом учете как неблагополучная. Брата девочки изъяли.
По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемую в убийстве ребенка 40-летнюю женщину сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск медработники. При этом через Вологду данный поезд не проходит. Сейчас она находится в больнице Беломорска в остром психическом состоянии. Отмечается, что женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере, ранее ее лишили родительских прав в отношении двух детей.
«Фонтанка» писала, что школьница ушла из дома в Вологде около десяти утра 16 октября. Мать спохватилась только на следующий день: думала, что дочка была у бабушки. В последний раз девочку видели в одном из местных магазинов. Камера засняла её в компании другой девочки и некой женщины — они покупали сладкое. Потом на той же улице нашли рюкзак с личными вещами пропавшей. 18 октября было обнаружено тело школьницы.