Против матери убитой в Вологде школьницы возбудили уголовное дело, органам опеки предстоит отвечать по статье о халатности

В Вологде возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности против матери убитой девятилетней школьницы. Об этом сообщает Следственный комитет России 19 октября.



Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ), добавили в СК.



Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова рассказала, что семья стояла на профилактическом учете как неблагополучная. Брата девочки изъяли.

