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В Петербурге усилят контроль за ношением масок в общественном транспорте

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В Петербурге будет усилен контроль за ношением масок, в том числе в общественном транспорте. Соответствующее поручение исполнительным органам власти города 18 октября дал губернатор Александр Беглов.

«Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также представить губернатору Санкт‑Петербурга план-график соответствующих контрольных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, в Петербурге за нахождение в общественном транспорте без маски предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение придется заплатить уже пять тысяч.

Ранее в понедельник стало известно, что в метро и наземном транспорте Москвы начали штрафовать пассажиров с приспущенными масками, так же, как и пассажиров без масок. Следят за соблюдением масочного режима мобильные группы контролеров. Штраф составляет пять тысяч рублей.

Подробнее о новых ограничениях в Петербурге и QR-кодах читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (17)

angel of death
давно пора - они по другому не понимают... причём те, кто сопливит и дохает всё чаще едут без маски... и это напрягает...
Мистер Бин
Наконец-то губернатор решился на конкретные проверки и меры. Давным-давно надо было начинать привлекать к ответу нарушителей, а поскольку ничего не делалось, кроме благодушных увещеваний, то теперь будет трудно навести порядок. Это вам не дисциплинированное население Китая, здесь в изобилии водятся свободолюбивые противники "намордников", демонстративно плюющие на правила препятствования распространению ковида, навязывающие своё мнение о бесполезности масочного режима. Вспоминается интервью, которое журналисты взяли у парня на пекинской улице. Он был, само собой, в маске, и его спросили, как он её носит. Он ответил, что выполняет предписание и носит маску вне дома постоянно хотя бы потому, что уважает своих сограждан. И на каком уровне сейчас эпидемия и смертность в Китае? Уже не говоря об уровне вакцинации. Вот то-то и оно.
Dazdraperma
У Фонтанки прям счастливый вечер сегодня. Столько коронабесного счастья - и все за пару часов. А ведь впереди еще целые недели истерического нагнетания! Счастье есть. И пить. Даже, возможно, с красной икрой.
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