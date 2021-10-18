В Петербурге усилят контроль за ношением масок в общественном транспорте

«Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также представить губернатору Санкт‑Петербурга план-график соответствующих контрольных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В Петербурге будет усилен контроль за ношением масок, в том числе в общественном транспорте. Соответствующее поручение исполнительным органам власти города 18 октября дал губернатор Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге за нахождение в общественном транспорте без маски предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение придется заплатить уже пять тысяч.



Ранее в понедельник стало известно, что в метро и наземном транспорте Москвы начали штрафовать пассажиров с приспущенными масками, так же, как и пассажиров без масок. Следят за соблюдением масочного режима мобильные группы контролеров. Штраф составляет пять тысяч рублей.



Подробнее о новых ограничениях в Петербурге и QR-кодах читайте в материале «Фонтанки».