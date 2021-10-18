Новые приключения супергероев Marvel откладываются

Disney сдвинул даты выхода самых ожидаемых релизов на несколько месяцев. Об этом 18 октября сообщило издание Variety. Теперь поклонникам киновселенной Marvel придется запастись терпением, чтобы дождаться возвращения на киноэкраны Доктора Стрэнджа, Тора и Черной Пантеры.



На два месяца и более изменились даты выхода фильмов «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» (перенесен с 25 марта на 6 мая 2022 года), «Тор: Любовь и гром» (перенесен с 6 мая на 8 июля 2022 года) и «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (перенесен с 8 июля на 11 ноября 2022 года). А новая часть приключений Индианы Джонса выйдет на год позже назначенного ранее, в июне 2023 года.

