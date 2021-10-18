Новые приключения супергероев Marvel откладываются

Disney сдвинул даты выхода самых ожидаемых релизов на несколько месяцев. Об этом 18 октября сообщило издание Variety. Теперь поклонникам киновселенной Marvel придется запастись терпением, чтобы дождаться возвращения на киноэкраны Доктора Стрэнджа, Тора и Черной Пантеры.
На два месяца и более изменились даты выхода фильмов «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» (перенесен с 25 марта на 6 мая 2022 года), «Тор: Любовь и гром» (перенесен с 6 мая на 8 июля 2022 года) и «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (перенесен с 8 июля на 11 ноября 2022 года). А новая часть приключений Индианы Джонса выйдет на год позже назначенного ранее, в июне 2023 года.
В начале осени на экраны вышел кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец»
— второй по счету фильм перезапущенной в очередной раз вселенной Marvel с совершенно новым персонажем. Россиянам пришелся по вкусу азиат-супергерой (Симу Лю), борющийся с мировым злом, от режиссера Дестина Крэттона («Просто помиловать»).
Фильмы Disney, которые выйдут в 2022 году, будут демонстрироваться исключительно в кинотеатрах в течение 45 дней, прежде чем они перекочуют на цифровые платформы.