После бунта в ИК № 1 Владикавказа нашли более 180 сотовых телефонов и колюще-режущих предметов

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе обнаружили более 180 сотовых телефонов и других запрещенных вещей. В их числе также колюще-режущие предметы кустарного изготовления.
«Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания», — 18 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН.
«Фонтанка» писала, что 15 октября в ИК № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт с участием не менее двухсот осужденных. По версии ФСИН, конфликт начался из-за планового обыска, от которого отказались двое заключенных.
Ущерб от беспорядков, по предварительным данным, составил более трех миллионов рублей.
СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье об организации и участии в массовых беспорядках. Сообщалось, что мятежников планируют переселить в колонии соседних регионов.