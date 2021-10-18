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После бунта в ИК № 1 Владикавказа нашли более 180 сотовых телефонов и колюще-режущих предметов

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В исправительной колонии № 1 во Владикавказе обнаружили более 180 сотовых телефонов и других запрещенных вещей. В их числе также колюще-режущие предметы кустарного изготовления.

«Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания», — 18 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН.

«Фонтанка» писала, что 15 октября в ИК № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт с участием не менее двухсот осужденных. По версии ФСИН, конфликт начался из-за планового обыска, от которого отказались двое заключенных.

Ущерб от беспорядков, по предварительным данным, составил более трех миллионов рублей.

СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье об организации и участии в массовых беспорядках. Сообщалось, что мятежников планируют переселить в колонии соседних регионов.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Ага, не хватало им телефонов.
Это нашли 180 (это вместе с пиками/заточками/зарядками?), а сколько ещё осталось?
Что по тайникам, нычкам, что по 'воровским карманам', или и в ж... всем тоже заглянули?
Иван 2пырьев
но виноваты в запрещенке, конечно, зеки, а ФСИН не при делах
ppky0323
Вот, что значит свежим взглядом осмотреть, а местные надзиратели и не замечали зеков, разгуливающих по территории и разговаривающих по мобиле...
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