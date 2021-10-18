После бунта в ИК № 1 Владикавказа нашли более 180 сотовых телефонов и колюще-режущих предметов

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе обнаружили более 180 сотовых телефонов и других запрещенных вещей. В их числе также колюще-режущие предметы кустарного изготовления.



«Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания», — 18 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН.

