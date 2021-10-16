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Бунт во владикавказской колонии стал уголовным делом, зачинщиков переселят

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Уголовное дело о массовых беспорядках возбудил Следком после бунта заключенных во Владикавказе. Зачинщикам не понравился плановый обыск.

Как сообщает 16 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник, устроивших бунт планируют переселить в колонии соседних регионов. «Такое решение принято, чтобы не допустить беспорядков в будущем. Их отправка может начаться уже в ближайшее время», — добавил собеседник издания.

Отмечается, что бунт подавлен, пострадавших нет. Участвовали в мятеже две сотни осужденных. По версии ФСИН, начался он из-за планового обыска, двое заключенных отказались показывать свои вещи. Уголовное дело возбудили по статье об организации и участии в массовых беспорядках.

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Комментарии (1)

angel of death
зачинщиков переселят... куда? в хоромы кремля? =)
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