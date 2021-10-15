В ИК № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт заключенных. Они требовали послаблений по режиму

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт с участием заключенных. Baza насчитала почти 600 протестующих. По сведениям ТАСС, задействованы около 200 человек.



Согласно данным, опубликованным Baza 15 октября, беспорядки начались с конфликта между двумя отбывающими наказание, в нем «активно участвовали сотрудники колонии». Заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории учреждения.

В Telegram-канале «Новости Владикавказа» сообщили, что столкновение произошло между администрацией и заключенными. На территорию ИК направили автобусы со спецназом. Кроме того, туда стянули силы ОМОНа и Росгвардии.