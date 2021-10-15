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В ИК № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт заключенных. Они требовали послаблений по режиму

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных

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В исправительной колонии № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт с участием заключенных. Baza насчитала почти 600 протестующих. По сведениям ТАСС, задействованы около 200 человек.

Согласно данным, опубликованным Baza 15 октября, беспорядки начались с конфликта между двумя отбывающими наказание, в нем «активно участвовали сотрудники колонии». Заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории учреждения.

В Telegram-канале «Новости Владикавказа» сообщили, что столкновение произошло между администрацией и заключенными. На территорию ИК направили автобусы со спецназом. Кроме того, туда стянули силы ОМОНа и Росгвардии.

Как добавили в медиа, в результате конфликта есть пострадавшие, к месту происшествия подъехала карета скорой помощи.

РИА Новости отметило, что силовики подавили волнения в колонии. По данным Telegram-канала «ОсНова», бунтари требовали послаблений по режиму. В частности, настаивали на том, чтобы им разрешили пользоваться телефоном.

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Комментарии (4)

265863625
ЗК возмущены закрытием колл-центра Сбербанка?
Редиска Здесь
А действительно, в чем проблема позволить заключенным пользоваться телефоном? ФСИН боится, что утечет наружу информация о преступлениях сотрудников?
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