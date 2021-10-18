Кусок «Сортавалы» под Петербургом на неделю станет реверсивным

Как сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 по 27 октября на участке с 44-го по 53-й километр старого направления федеральной трассы А-121 «Сортавала», в районе Орехово, будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Одновременно скорость там ограничат до 40 км/ч.



На указанном участке трассы всего две полосы движения — по одной в каждом направлении. Ремонтировать его будет ООО «ЕвроТранСтрой».

Напомним, что с 19 по 22 октября на «Сортавале» также будут перекрывать два съезда в Агалатово. А с 28 октября по 30 ноября будет ограничено движение на развязке автодороги в Скотном.