На «Сортавале» полностью перекроют два съезда в районе Агалатово

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» устраняют повреждения и деформацию асфальта во Всеволожском районе Петербурга. В связи с этим вблизи Агалатово несколько дней будут перекрывать два съезда.

Как сообщает 15 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 22 октября на транспортной развязке в составе автодороги «Сортавала» будут полностью перекрывать для движения съезды со стороны Приозерска в Агалатово и из Агалатово в направлении Петербурга. Дополнительно на путепроводе над основным ходом трассы введут реверсивное движение со светофорным регулированием, а скорость на участке ограничат до 40 км/ч.