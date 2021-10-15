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На «Сортавале» полностью перекроют два съезда в районе Агалатово

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» устраняют повреждения и деформацию асфальта во Всеволожском районе Петербурга. В связи с этим вблизи Агалатово несколько дней будут перекрывать два съезда.

Как сообщает 15 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 22 октября на транспортной развязке в составе автодороги «Сортавала» будут полностью перекрывать для движения съезды со стороны Приозерска в Агалатово и из Агалатово в направлении Петербурга. Дополнительно на путепроводе над основным ходом трассы введут реверсивное движение со светофорным регулированием, а скорость на участке ограничат до 40 км/ч.

Перекрывать будут:

  • с 9:00 до 15:00 19 октября и с 9:00 до 21:00 21 октября — съезд из Приозерска в Агалатово;
  • с 15:00 до 21:00 19 октября и с 15:00 21 октября до 9:00 22 октября — съезд из Агалатово в Петербург.
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Работы ведет ООО «ЕвроТранСтрой».

Напомним, что с 28 октября по 30 ноября из-за ремонта также ограничат движение на развязке с «Сортавалой» в Скотном. На путепроводе над основным ходом автодороги перекроют две полосы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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