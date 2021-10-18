В городе Гае новое ЧП: 7-летняя отравилась суррогатным алкоголем

Следственный комитет по Оренбургской области проводит проверку по факту очередного происшествия в городе Гае.
Как сообщили 18 октября в региональном управлении СК, накануне в детскую больницу города Новотроицка была доставлена 7-летняя жительница Гайского городского округа с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». В ходе проверки было установлено, что девочка в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. Её состояние резко ухудшилось, пострадавшую госпитализировали. После оказания медицинской помощи ребёнка выписали домой.
По результатам проверки следователи пообещали вынести процессуальное решение.
Напомним, что город Гай Оренбургской области печально прославился на всю страну после убийства трёх студенток. Позднее в этом же населённом пункте полиция спасала четверых детей, которых мать на сутки оставила без еды одних в квартире.