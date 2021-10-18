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В городе Гае новое ЧП: 7-летняя отравилась суррогатным алкоголем

Несовершеннолетняя отравилась суррогатным алкоголем в городе Гае

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Следственный комитет по Оренбургской области проводит проверку по факту очередного происшествия в городе Гае.

Как сообщили 18 октября в региональном управлении СК, накануне в детскую больницу города Новотроицка была доставлена 7-летняя жительница Гайского городского округа с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». В ходе проверки было установлено, что девочка в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. Её состояние резко ухудшилось, пострадавшую госпитализировали. После оказания медицинской помощи ребёнка выписали домой.

По результатам проверки следователи пообещали вынести процессуальное решение.

Напомним, что город Гай Оренбургской области печально прославился на всю страну после убийства трёх студенток. Позднее в этом же населённом пункте полиция спасала четверых детей, которых мать на сутки оставила без еды одних в квартире.

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Комментарии (6)

Софокл Аристархович
Какие интересные 7-летние сверстники! ...и "конкурсы" забавные!!! Куда мы катимся? По- уму должны были бы в 21 веке покорять космические пространства, а на практике в еще в такой ж... находимся.
(за то у нас газ с нефтью, демократическое он-лайн выборы, овсянка выше 80-ти "рэ", волосатое "чудо" на МКС, и лозунг: "Мы - счастливы-ы-ы!")
Local
После больницы пошла с друзьями похмеляться.
sakorol
гопота,с 7 лет начинают пить
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