В Гае полиция спасла четверых детей, которых закрыли в захламленной квартире без еды

В городе Гай Оренбургской области полиция спасла четверых детей, которые сутки просидели запертыми в квартире без еды. Младшей девочке было 4 месяца, а старшей — 7 лет, сообщает 14 октября пресс-служба МВД по региону.



Квартира оказалась захламленной. На фотографиях с места событий виден мусор, немытая посуда и завалы одежды. Детей накормили и «организовали гигиенические процедуры», а потом отвезли в дом ребенка и реабилитационный центр.

