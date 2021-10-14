В Гае полиция спасла четверых детей, которых закрыли в захламленной квартире без еды

В городе Гай Оренбургской области полиция спасла четверых детей, которые сутки просидели запертыми в квартире без еды. Младшей девочке было 4 месяца, а старшей — 7 лет, сообщает 14 октября пресс-служба МВД по региону.
Квартира оказалась захламленной. На фотографиях с места событий виден мусор, немытая посуда и завалы одежды. Детей накормили и «организовали гигиенические процедуры», а потом отвезли в дом ребенка и реабилитационный центр.
Первым делом полицейским удалось найти бабушку детей (после этого они и смогли попасть в квартиру), а затем уже маму, которая находилась в соседнем городе Орске. В отношении матери составили протокол о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а семью поставили на учет.
Напомним, в конце сентября в Гае нашли в квартире мёртвыми двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран, а перед смертью могли быть изнасилованы. После убийства в квартире пытались устроить пожар. Подозреваемого задержали, он признался в убийстве и обвиняется теперь по пяти статьям.