После убийства трех студенток в Гае следствие предъявило арестованному обвинение по пяти статьям

Арестованный после убийства студенток в Гае Александр Лазарев сменил статус с подозреваемого на обвиняемого. Следствие намерено довести до суда пять уголовных дел.
О смене статуса Лазарева 5 октября сообщает Следком. Ему, как и сообщалось ранее, вменяют пять статей:
— убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием;
— изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;
— насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;
— умышленное повреждение имущества с поджогом;
— неправомерное завладение автомобилем.
Лазарев допрошен, его показания проверили на месте убийства и вернули в СИЗО.
Его задержали в Орске после угона, и он сразу признался в убийстве. Как ранее писала «Фонтанка», обвиняемый треть жизни провел за решеткой.