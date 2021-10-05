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После убийства трех студенток в Гае следствие предъявило арестованному обвинение по пяти статьям

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Арестованный после убийства студенток в Гае Александр Лазарев сменил статус с подозреваемого на обвиняемого. Следствие намерено довести до суда пять уголовных дел.

О смене статуса Лазарева 5 октября сообщает Следком. Ему, как и сообщалось ранее, вменяют пять статей:

— убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием;

— изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;

— насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;

— умышленное повреждение имущества с поджогом;

— неправомерное завладение автомобилем.

Лазарев допрошен, его показания проверили на месте убийства и вернули в СИЗО.

Его задержали в Орске после угона, и он сразу признался в убийстве. Как ранее писала «Фонтанка», обвиняемый треть жизни провел за решеткой.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих.

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