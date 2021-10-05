После убийства трех студенток в Гае следствие предъявило арестованному обвинение по пяти статьям

Арестованный после убийства студенток в Гае Александр Лазарев сменил статус с подозреваемого на обвиняемого. Следствие намерено довести до суда пять уголовных дел.

О смене статуса Лазарева 5 октября сообщает Следком. Ему, как и сообщалось ранее, вменяют пять статей:

— убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием;

— изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;

— насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней;