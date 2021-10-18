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В России начали действовать новые правила подключения к газу домов и участков

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Новые правила подключения домов к газоснабжению начали действовать в РФ. Теперь во всех городах и посёлках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счёт государства. Соответствующее распоряжение федерального правительства вступило в силу 18 октября.

Заявку на подведение газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газораспределительной организации. К заявке нужно приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. При этом за подведение трубы непосредственно к дому и подключение газа платить придётся уже самостоятельно.

О том, как будет работать программа газификации в Петербурге, «Фонтанке» рассказывал в интервью генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Всего, по оценкам экспертов, она затронет 2 млн домохозяйств в различных регионах, в Петербурге до 2023 года «последнюю милю» хотят подвести к 2,7 тысячи домохозяйств.

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Комментарии (11)

DrDick
Это мифическое бесплатно - от магистральной трубы до границы участка. А по участку до дома - за свой счёт. Читай - те же пол-миллиона.
Wow2018
Нигде так и не услышали, как будут подключать к магистральной трубе, которую собственник провел за свой счет? Или Газпром вернет ему деньги?
DimDimych
Электроэнергию 15кВт за "500 рублей" я уже получил, потратив более 150тр 5 лет назад. Интересно, сколько будет стоить бесплатное подключение газа? Думаю от 300 до 500тр.
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