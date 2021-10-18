В России начали действовать новые правила подключения к газу домов и участков

Новые правила подключения домов к газоснабжению начали действовать в РФ. Теперь во всех городах и посёлках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счёт государства. Соответствующее распоряжение федерального правительства вступило в силу 18 октября.



Заявку на подведение газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газораспределительной организации. К заявке нужно приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. При этом за подведение трубы непосредственно к дому и подключение газа платить придётся уже самостоятельно.

