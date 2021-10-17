«Спутник V» выходит на орбиту в миллиард долларов. С начала 2021 года экспорт вакцин принес стране 700 млн долларов

За восемь месяцев 2021 года Россия продала за рубеж 362,5 тонны вакцин на сумму свыше 700 миллионов долларов США, сообщает 17 октября РБК со ссылкой на таможенную статистику.

При этом в таможенных документах не уточняется, какие именно препараты ушли на экспорт, но все страны, которые в 2021 году значительно увеличили закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку разрешенного для экспорта «Спутника V». Таких стран пять: Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. Активнее всего они закупали российские вакцины летом: ежемесячно суммы закупок превышали 100 млн долларов США. Пик поставок пришелся на август и составил 105,8 тонн на сумму 123,8 млн долларов. Издание отмечает, что в прошлом году эти страны приобретали значительно меньше вакцин российского производства, а общий экспорт вакцин из России в эти страны в 2020 году по данным Минпромторга составил всего 9,5 млн долларов. В ведомстве отмечали, что резкий рост показателей связан с выводом на международный рынок вакцины против коронавируса.

