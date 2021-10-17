FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Ходим с вёдрами на речку». Вода пока вернулась не во все квартиры Сестрорецка

Жители Сестрорецка третьи сутки сидят без воды

Не во все квартиры Сестрорецка пришла вода после устранения дефекта на трубе в Курортном районе Петербурга.

6
Печать

Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Андрей 17 октября. По его словам, на улице Токарева, разделённой Южным водосливным каналом, только на одном берегу дождались воды. Дома под номерами 10, 8, 6 и 2 стоят с высохшими кранами. «Бочки кончились, ходим с ведрами на речку», — добавил Андрей.

По данным пресс-службы «Водоканала», постепенное возобновление водоснабжения началось накануне в 23:30. Воду начали подавать с минимальным давлением и с постепенным его повышением. Как отметил глава Курортного района Александр Забайкин, при возвращении воды сеть наполняется постепенно. «То, что техническое повреждение водовода на Левашовском шоссе устранено, это факт. То, что вода подана в сеть — это тоже факт», — уточнил он.

Видео — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Без воды жителей Курортного района оставила авария на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе 15 октября. Из-за него были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. В зону отключения попали более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально значимые объекты, включая Городскую больницу № 40.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VKuser199962806
Что руководство Водоканала, что Беглова, надо гнать с теплых мест за такое.
Эд Хэммет
Хорошо всё таки, когда в стране есть настоящий суд. Если бы такое издевательство случилось где-нибудь в вашингтонщине, потребители с адвокатами суд исками забросали бы и получили от Водоканала возмещение моральных и материальных издержек. Двое суток вообще без воды в мирное время, это перебор. А у нас мало кто захочет связываться с судебной волокитой. Да и справедливого решения суда ожидать весьма наивно.
266364267
Токарева, 2 холодной воды нет до сих пор. Зато горячая есть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний