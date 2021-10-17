«Ходим с вёдрами на речку». Вода пока вернулась не во все квартиры Сестрорецка

Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Андрей 17 октября. По его словам, на улице Токарева, разделённой Южным водосливным каналом, только на одном берегу дождались воды. Дома под номерами 10, 8, 6 и 2 стоят с высохшими кранами. «Бочки кончились, ходим с ведрами на речку», — добавил Андрей.

По данным пресс-службы «Водоканала», постепенное возобновление водоснабжения началось накануне в 23:30. Воду начали подавать с минимальным давлением и с постепенным его повышением. Как отметил глава Курортного района Александр Забайкин, при возвращении воды сеть наполняется постепенно. «То, что техническое повреждение водовода на Левашовском шоссе устранено, это факт. То, что вода подана в сеть — это тоже факт», — уточнил он.