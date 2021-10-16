Вода во всех кранах Курортного района так и не появилась. Жители продолжают стоять в очередях к цистернам

«Все планы и обещания пока висят в воздухе, а поток новостей на эту тему иссяк. Тяжело жить и без воды, и без определенности», - рассказал читатель «Фонтанки» Егор. Отсутствие водоснабжения подтвердил также местный житель Андрей. По его словам, дежурные службы перенесли на воскресенье срок устранения аварии. Так что люди снова вынуждены набирать воду в цистернах «Водоканала». Читательница Елена заметила очередь у резервуара на Приозёрной улице в районе станции «Александровская».

Ранее «Водоканал» сообщил, что закончил монтаж аварийной трубы в Курортном районе и начал санитарную обработку водовода. По словам жителей, около 18.00 вода пошла из кранов тонкой струйкой. Восстановление водоснабжения в штатном режиме ГУП обещал до конца дня.