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Вода во всех кранах Курортного района так и не появилась. Жители продолжают стоять в очередях к цистернам

Жители Курортного района продолжают страдать от отсутствия воды. Как рассказали читатели, обещанный «Водоканалом» перезапуск водоснабжения к концу дня 16 октября глобально так и не случился.

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«Все планы и обещания пока висят в воздухе, а поток новостей на эту тему иссяк. Тяжело жить и без воды, и без определенности», - рассказал читатель «Фонтанки» Егор. Отсутствие водоснабжения подтвердил также местный житель Андрей. По его словам, дежурные службы перенесли на воскресенье срок устранения аварии. Так что люди снова вынуждены набирать воду в цистернах «Водоканала». Читательница Елена заметила очередь у резервуара на Приозёрной улице в районе станции «Александровская».

Ранее «Водоканал» сообщил, что закончил монтаж аварийной трубы в Курортном районе и начал санитарную обработку водовода. По словам жителей, около 18.00 вода пошла из кранов тонкой струйкой. Восстановление водоснабжения в штатном режиме ГУП обещал до конца дня.

Без воды жителей Курортного района оставила авария на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе. Из-за него были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. В зону отключения попали более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально значимые объекты, включая Городскую больницу № 40.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

266359215
В Александровской воду дали, холодная нормальным напором, тёплая еле еле
sand9531
Разруха на всех позициях
dedmoroz_5e4d8827384c2
Известная поговорка "Если в кране нет воды, значит, её выпили представители известной диаспоры" работает в полный рост.
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