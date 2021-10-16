FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Вода начала возвращаться в краны Курортного района. Водоканал завершил аварийные работы

0
Печать

Водоканал закончил монтаж аварийной трубы в Курортном районе и начал санитарную обработку водовода. В трубопровод пустили воду, она уже сочится из кранов в Сестрорецке.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
ПоделитьсяПоделиться

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 16 октября.

«Холодная вода идет маленькой струйкой, за полчаса можно набрать небольшую кастрюльку. Посуду мыть можно», - подтвердил «Фонтанке» читатель Сергей.

Восстановление водоснабжения в штатном режиме произойдет до конца дня, сообщили в «Водоканале». «В момент наполнения разводящих сетей водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды по показателю мутность», - отметили в ГУП. Предприятие осуществляет мониторинг качества воды на водопроводных станциях.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Без воды жителей Курортного района оставила авария на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе. Из-за него были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. В зону отключения попали более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты, включая Городскую больницу № 40.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний