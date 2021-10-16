Вода начала возвращаться в краны Курортного района. Водоканал завершил аварийные работы

Водоканал закончил монтаж аварийной трубы в Курортном районе и начал санитарную обработку водовода. В трубопровод пустили воду, она уже сочится из кранов в Сестрорецке.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 16 октября.
«Холодная вода идет маленькой струйкой, за полчаса можно набрать небольшую кастрюльку. Посуду мыть можно», - подтвердил «Фонтанке» читатель Сергей.
Восстановление водоснабжения в штатном режиме произойдет до конца дня, сообщили в «Водоканале». «В момент наполнения разводящих сетей водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды по показателю мутность», - отметили в ГУП. Предприятие осуществляет мониторинг качества воды на водопроводных станциях.