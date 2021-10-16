Заставили лететь в Минск. Главред «КП» рассказал о роли российских спецслужб в деле журналиста Можейко

Сотрудники российских спецслужб вынудили журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко сесть на самолет в Минск. Он намеревался лететь в Варшаву.
О посадке на самолет 16 октября в интервью RTVi рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он отметил, что информация неофициальная, но, по его данным, Можейко на рейс в Минск усадили сотрудники российских спецслужб. К нему подошли в Шереметьево и рассказали, что он числится в списке нежелательных персон и должен покинуть Москву. Журналист показал им билет до Варшавы, однако ему указали на то, что он должен вернуться туда, откуда прилетел. Его проводили в самолет до Минска, после посадки Можейко задержали. Ему предъявлено обвинение за разжигание социальной вражды и оскорбление представителя власти. Можейко арестован.