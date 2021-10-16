Заставили лететь в Минск. Главред «КП» рассказал о роли российских спецслужб в деле журналиста Можейко

Геннадия Можейко задержали после материала про айтишника Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В статье одноклассница говорила, что Зельцер был «всегда за правду» и мог постоять за себя. Она также сказала, что «не знает, что его подвигло на такой шаг». При этом заметка была удалена спустя семь минут после появления. Однако Можейко все равно был задержан, а сайт «КП в Беларуси» заблокирован. Позже издание приняло решение о закрытии белорусского представительства.



В СМИ сообщали, что Можейко якобы задержали в Москве, после чего журналист оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.