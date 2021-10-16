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Заставили лететь в Минск. Главред «КП» рассказал о роли российских спецслужб в деле журналиста Можейко

Геннадий Можейко собирался лететь из Москвы в Варшаву

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Сотрудники российских спецслужб вынудили журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко сесть на самолет в Минск. Он намеревался лететь в Варшаву.

О посадке на самолет 16 октября в интервью RTVi рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он отметил, что информация неофициальная, но, по его данным, Можейко на рейс в Минск усадили сотрудники российских спецслужб. К нему подошли в Шереметьево и рассказали, что он числится в списке нежелательных персон и должен покинуть Москву. Журналист показал им билет до Варшавы, однако ему указали на то, что он должен вернуться туда, откуда прилетел. Его проводили в самолет до Минска, после посадки Можейко задержали. Ему предъявлено обвинение за разжигание социальной вражды и оскорбление представителя власти. Можейко арестован.

Геннадия Можейко задержали после материала про айтишника Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В статье одноклассница говорила, что Зельцер был «всегда за правду» и мог постоять за себя. Она также сказала, что «не знает, что его подвигло на такой шаг». При этом заметка была удалена спустя семь минут после появления. Однако Можейко все равно был задержан, а сайт «КП в Беларуси» заблокирован. Позже издание приняло решение о закрытии белорусского представительства.

В СМИ сообщали, что Можейко якобы задержали в Москве, после чего журналист оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Сказали?
То есть имела место 'слуховая галюцинация'? 🤔
Аппаратчик мокрой классификации
Промежду тем, "новости союзного государства", как шли в прайм-тайм радио-кп, так и идут. :))
piterez
Солидарность в вопросе политических репрессий логически ведет к солидарной уголовной ответственности, когда на смену диктатуре приходит демократическое государство...
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