Жители Курортного района выстроились в очереди за водой. «Фонтанка» напоминает адреса резервных цистерн

Жители Курортного района, оставшиеся без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, выстроились в очереди к резервным цистернам. Фотографии прислал читатель «Фонтанки» Александр.
Ранее ГУП «Водоканал» назвал список адресов, где поставил цистерны. В самом Сестрорецке они установлены на:
Пограничной ул., угол наб. реки Сестры;
Приморском шоссе, д. 275;
ул. Токарева, д. 16;
ул. Володарского, д. 20;
ул. Инструментальщиков, д. 21;
Дубковском шоссе, д. 34;
наб. реки Сестры, д. 5;
Тарховском пр., 24;
г. Сестрорецк: СНТ «Ветеран», д. № 1;
СНТ «Ветеран», д. № 24.
Также цистерны установлены в пос. Лисий Нос, Раздельный пер., угол Большого пр., пос. Лисий Нос, Кольцевая ул., угол Деловой ул.
Цистерны направили и к социально значимым учреждениям, в том числе три резервуара установлены на территории больницы № 40 в Сестрорецке.