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Жители Курортного района выстроились в очереди за водой. «Фонтанка» напоминает адреса резервных цистерн

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Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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Жители Курортного района, оставшиеся без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, выстроились в очереди к резервным цистернам. Фотографии прислал читатель «Фонтанки» Александр.

Ранее ГУП «Водоканал» назвал список адресов, где поставил цистерны. В самом Сестрорецке они установлены на:

Пограничной ул., угол наб. реки Сестры;

Приморском шоссе, д. 275;

ул. Токарева, д. 16;

ул. Володарского, д. 20;

ул. Инструментальщиков, д. 21;

Дубковском шоссе, д. 34;

наб. реки Сестры, д. 5;

Тарховском пр., 24;

г. Сестрорецк: СНТ «Ветеран», д. № 1;

СНТ «Ветеран», д. № 24.

Также цистерны установлены в пос. Лисий Нос, Раздельный пер., угол Большого пр., пос. Лисий Нос, Кольцевая ул., угол Деловой ул.

Цистерны направили и к социально значимым учреждениям, в том числе три резервуара установлены на территории больницы № 40 в Сестрорецке.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр

Без воды жителей Курортного района оставила авария на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга. Из-за него были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. В зону отключения попали более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально значимые объекты, включая Городскую больницу № 40.
Как пояснили в «Водоканале», 16 октября к 6 утра был завершен демонтаж поврежденного участка трубы протяженностью 6 метров. Рабочие предприятия приступили к его замене.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

kоt-obormot
Трубу то еще небось большевики проложили?
VVM1962
Очередной прорыв и вставание с колен, тьфу перепутал не с колен а в очередь за водой
angel of death
такой посещаемости ни на выборах, ни на вакцинации не было =))))
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