«Это полное безобразие». Из-за прорыва трубы огромная 40-я больница второй день живет без воды

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Установленные цистерны пока мало спасают. Пациенты ждут передачек и выгребают последние остатки из вендинговых автоматов, а уборщицы пытаются мыть полы ржавой технической водой.

Курортный район уже более 12 часов находится на осадном положении из-за аварии на трубопроводе, рассказали «Фонтанке» читатели. «Нет воды, не работает канализация. Несколько бочек, установленных «Водоканалом», ситуацию не спасают: например, от Разлива (ул. Всеволода Боброва) ближайшая бочка находится более чем в 5 километрах», — рассказал местный житель Дмитрий. Кроме цистерн «Водоканала» люди потянулись за водой к родникам.

Особенно тяжело ситуация дается Городской больнице № 40 Курортного района. Воду в стационаре более чем на 1000 мест отключили около 18:00 15 октября, рассказала «Фонтанке» ее пациентка Лариса. По ее словам, сейчас пациенты используют собственные запасы бутилированной воды и забирают последнее из вендинговых автоматов, кому-то напитки подвозят родственники. Но пациенты жалуются, что нормально не могут сходить ни в душ, ни в туалет. «Особенно тяжело тем, у кого палаты на четыре человека и один общий туалет, тем более в основном народ после операции. На мой взгляд, полное безобразие, что у больницы не налажено экстренное водоснабжение», — рассказывает Лариса.

Поставленные цистерны мало спасают ситуацию. «Слышала, персонал, обсуждает, кто это понесет — медсесты и санитарки брать огромные канистры и нести на 3-й этаж не готовы. Врачи обсуждают, что оперировать будут, если экстренно, но что получится и в каких условиях, сомнительно, — добавляет пациентка. — Лечение по сути приостановлено», — утверждает она. Впрочем, домой из больницы пока никого не отправляют и предлагают потерпеть.



Сегодня в 10 утра в больнице дали горячую техническую воду небольшим потоком. Но максимум, что с ней можно сделать, — вручную переливать в слив унитаза. Уборщицы начали мыть полы, тоже пользуясь этой водой. А вот доставить воду до столовой все же, видимо, получилось, завтраком пациентов накормили.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Фонтанке» не удалось получить комментарий от руководства комитета по здравоохранению. Его глава Дмитрий Лисовец, выслушав вопрос, повесил трубку. Его заместитель Андрей Сарана выразил сомнения, что общается именно с корреспондентом «Фонтанки», и заявил, что сам может представиться английской королевой Елизаветой Второй. В пресс-службе комздрава отметили, что 40-я больница подчиняется не комитету, а администрации Курортного района. Впрочем, в ведомстве считают, что говорить об остановке лечения нельзя: вчера все операции к 18 часам были произведены, в выходные же плановые операции не делают. «Экстренные операции никто не остановит», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным комздрава, определенный запас стерильной воды в больнице есть, для прочих нужд используется как раз вода из цистерн — в том числе с ее помощью моют руки и принимают душ врачи, работающие в красных зонах. «В палаты подается горячая вода на сниженных тепловых параметрах. Также подается вода в центральное стерилизационное отделение и лабораторию — они больше всего нуждаются в воде. Сегодня обещают все починить. Все экстренные меры для жизнеобеспечения больницы предприняты», — отметили в пресс-службе.



Без воды жителей Курортного района оставила авария на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга. Из-за него были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. В зону отключения попали более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально значимые объекты, включая Городскую больницу № 40. Для раздачи воды населению ГУП «Водоканал» установил прицеп-цистерны по 18 адресам.

Как пояснили в «Водоканале», 16 октября к 6 утра был завершен демонтаж поврежденного участка трубы протяженностью 6 метров. Рабочие предприятия приступили к его замене.

Для того чтобы вернуть воду в дома жителей, специалисты предприятия проведут строительные работы по монтажу нового участка водовода, затем проведут гидравлические испытания. На следующем этапе сотрудники филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» проведут отбор пробы воды, чтобы убедиться в качестве услуг водоснабжения. В дальнейшем рабочим предстоит провести засыпку котлована, рассказали в ГУП.



К устранению аварии были привлечены силы пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. Для подачи воды спасатели совместно с бригадами «Водоканала» проложили в обход отключенного участка временную линию из пожарных рукавов диаметром 150 мм протяженностью более километра, рассказали в МЧС.

Работы осложняет тот факт, что трасса водовода проходит по лесополосе, для доступа к поврежденному участку требуется проложить подъездные пути для спецтехники, откачать воду, поступающую из зоны технологического нарушения на трубопроводе 700 мм, откопать трубу, определить причину повреждения и устранить ее.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

