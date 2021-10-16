На Петроградской закрыли квартирный покерный клуб

Покерный клуб для своих посетили силовики в Петроградском районе Петербурга. Заведение скрывалось за дверями обычных квартир.
Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, двумя днями ранее следствие возбудило уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.
Вечером 8 октября опергруппа заявилась в две квартиры в доме на Мытнинской набережной. Вместо домашнего интерьера силовики увидели столы для покера. Задержаны мужчины 31 года и 32 лет, следствие видит их в роли организаторов подпольного игорного клуба. Один из них в социальных сетях не скрывает симпатии к покеру. Оба написали явку с повинной.
Также задержаны трое сотрудников клуба. Самая младшая из них 24-летняя приезжая из Крыма, в Петербурге подрабатывает в качестве модели и мастера перманентного макияжа.