Ксения Собчак пожаловалась в Росгвардию, что неизвестные на машине ведут за ней слежку

Росгвардия рекомендовала телеведущей Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за возможной слежки, которую за ней ведут неизвестные. Об этом 15 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на официального представителя федерального органа Валерия Грибакина.

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — сказал источник агентства.