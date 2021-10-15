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Ксения Собчак пожаловалась в Росгвардию, что неизвестные на машине ведут за ней слежку

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Росгвардия рекомендовала телеведущей Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за возможной слежки, которую за ней ведут неизвестные. Об этом 15 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на официального представителя федерального органа Валерия Грибакина.

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — сказал источник агентства.

Ксения Собчак подтвердила, что обратилась в ведомство и конкретизировала проблему. «Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», — написала она в своем Telegram-канале.

«Фонтанка» писала, что вечером 9 октября на трассе под Сочи при обгоне водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. На месте погибла 35-летняя пассажирка второй иномарки, еще двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Матрёшечка
А "росгвардия" - это вообще кто такие, чтобы им жаловаться? Вижу только на перекрёстках подростков с виду на машине с надписью "росгвардия", которые включают мигалку, чтобы быстрее проскочить и дальше едут с небольшой скоростью. А, еще они с народом боролись, когда митинги в поддержку Навального! В касках, с дубинками, всё как полагается. Это вот им эта Собчак пожаловалась?
Reaktif
Нефиг на встречку выезжать
SKPTM
Пиарится.
Хайп ловит.
Может её мамашка охрану выставила?
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