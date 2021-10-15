Суд заключил под стражу лихача из Красноярска, который совершил опасный трюк на «Шкоде» в центре Петербурга

«Следствие, обосновывая ходатайство, сообщило, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, с целью получения незаконного дохода публиковать ролики в социальных сетях с моментами совершения им преступлений», — гласит сообщение пресс-службы.

Как сообщили 15 октября в объединенной пресс-службе городских судов, 12 октября гражданин совершал опасные маневры на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста, незаконно управляя автомобилем «Шкода».

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Полева, которого подозревают в хулиганстве. Мера пресечения будет действовать до 13 декабря.

В суде мужчина объяснил, что выполнял трюки не для того, чтобы заработать. Для него это хобби.



«Фонтанка» писала, что неизвестный стритрейсер взлетел на черной «Шкоде» без номеров, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина. Впоследствии ролик с опасным трюком появился в социальных сетях.



Позже мужчину задержали на улице Дыбенко. Полиция возбудила уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти).

