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Суд заключил под стражу лихача из Красноярска, который совершил опасный трюк на «Шкоде» в центре Петербурга

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Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Полева, которого подозревают в хулиганстве. Мера пресечения будет действовать до 13 декабря.

Как сообщили 15 октября в объединенной пресс-службе городских судов, 12 октября гражданин совершал опасные маневры на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста, незаконно управляя автомобилем «Шкода».

Накануне, 14 октября, Полева задержали. На вопросы правоохранителей он отвечать отказался.

«Следствие, обосновывая ходатайство, сообщило, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, с целью получения незаконного дохода публиковать ролики в социальных сетях с моментами совершения им преступлений», — гласит сообщение пресс-службы.

В суде мужчина объяснил, что выполнял трюки не для того, чтобы заработать. Для него это хобби.

«Фонтанка» писала, что неизвестный стритрейсер взлетел на черной «Шкоде» без номеров, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина. Впоследствии ролик с опасным трюком появился в социальных сетях.

Позже мужчину задержали на улице Дыбенко. Полиция возбудила уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти).

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Комментарии (2)

266084175
Значит хобби? Пусть пресса озвучит на что жил, гость города, где брал деньги на съем жилья и где, наконец, работал приезжий молодчик.
Денеб
Всё ругали советскую прописку..... Не давала она всякому отребью проникнуть в Ленинград....
Теперь ликуйте...... Санкт-Петербуржцы.....
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