Грузовой «перевертыш» в поселке Свердлова попал на видео. Несколько метров КАМАЗ проехал на боку

Авария произошла около восьми утра в поселке имени Свердлова на трассе у пересечения с Западным проездом. На записи видно, как на перекресток перед груженым песком КАМАЗом выруливает легковой автомобиль и останавливается на светофоре. Водитель самосвала, пытаясь уйти от столкновения, выезжает на встречку, затем пытается вернуться в свою полосу, но полный кузов перевешивает. Грузовик наклоняется, затем у него, похоже, лопается колесо, и КАМАЗ падает на бок. По инерции его тащит вперед уже на боку, отчего в конце концов вываливается лобовое стекло.

Водитель КАМАЗа выбрался из кабины самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

Легковой автомобиль, который объезжал КАМАЗ, по словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгения, выезжал на перекресток на желтый свет и на красный встал на светофоре, как и стоявшие рядом машины, «а КАМАЗ не рассчитал скорость».

«Простоял он там с минут 30, дал свой знак аварийной остановки, предложил вызвать ГАИ, на что КАМАЗ отказался, и удостоверился, что все нормально», — добавил он про водителя легковой.