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Грузовой «перевертыш» в поселке Свердлова попал на видео. Несколько метров КАМАЗ проехал на боку

КАМАЗ с песком пытался увернуться от легковой, но рухнул на бок в поселке Свердлова

ДТП с КАМАЗом-«перевертышем», собравшее большую пробку под Петербургом утром 15 октября, попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, который едва сам не оказался под ударом. Груженый самосвал после падения еще несколько метров несло на боку навстречу автору видео.

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Скриншот видел из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15859464" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видел из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Авария произошла около восьми утра в поселке имени Свердлова на трассе у пересечения с Западным проездом. На записи видно, как на перекресток перед груженым песком КАМАЗом выруливает легковой автомобиль и останавливается на светофоре. Водитель самосвала, пытаясь уйти от столкновения, выезжает на встречку, затем пытается вернуться в свою полосу, но полный кузов перевешивает. Грузовик наклоняется, затем у него, похоже, лопается колесо, и КАМАЗ падает на бок. По инерции его тащит вперед уже на боку, отчего в конце концов вываливается лобовое стекло.

Водитель КАМАЗа выбрался из кабины самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

Легковой автомобиль, который объезжал КАМАЗ, по словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгения, выезжал на перекресток на желтый свет и на красный встал на светофоре, как и стоявшие рядом машины, «а КАМАЗ не рассчитал скорость».

«Простоял он там с минут 30, дал свой знак аварийной остановки, предложил вызвать ГАИ, на что КАМАЗ отказался, и удостоверился, что все нормально», — добавил он про водителя легковой.

Скриншот видел из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15859464" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видел из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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