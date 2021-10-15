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Суд в Петербурге прекратил уголовное дело омоновца, стрелявшего на своей свадьбе

Петродворцовый районный суд 15 октября вынес постановление по уголовному делу в отношении сотрудника инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Николая Айропетьянца. Мужчина обвинялся в хулиганстве после стрельбы на собственной свадьбе.

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10 августа Айропетьянц и его невеста ехали на Infiniti GX во дворец бракосочетания в Петергофе. На Парковой улице жених из хулиганских побуждений выстрелил трижды из сигнального пистолета в сторону другого участника движения. Он заявил в полицию. Свадьба оказалась под угрозой срыва, но молодые все же успели оформить отношения. На фото в соцсетях невеста лучится счастьем.

С ходатайством о прекращении уголовного дела с применением штрафа обратилась следователь. Мотивировала тем, что Айропетьянц всё осознал, вину признал, возместил потерпевшему моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Ну и, разумеется, принёс свои извинения. Потерпевший не возражал, а вот старшего помощника прокурора такая развязка не устроила.

Тем не менее уголовное дело в отношении Айропетьянца было прекращено. Ему назначен штраф в размере 50 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Комментарии (12)

VKuser199962806
А следаку заслали или приказали?
263836471
А каковыми оказались "внебюджетные" затраты ...янца по данному эпизоду?
AlBerkut
Запишем, пошмалять из пукалки в сторону людей в городе - 50КРуб по прайсу и извиниться🤔
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