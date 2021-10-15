Суд в Петербурге прекратил уголовное дело омоновца, стрелявшего на своей свадьбе

10 августа Айропетьянц и его невеста ехали на Infiniti GX во дворец бракосочетания в Петергофе. На Парковой улице жених из хулиганских побуждений выстрелил трижды из сигнального пистолета в сторону другого участника движения. Он заявил в полицию. Свадьба оказалась под угрозой срыва, но молодые все же успели оформить отношения. На фото в соцсетях невеста лучится счастьем.



С ходатайством о прекращении уголовного дела с применением штрафа обратилась следователь. Мотивировала тем, что Айропетьянц всё осознал, вину признал, возместил потерпевшему моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Ну и, разумеется, принёс свои извинения. Потерпевший не возражал, а вот старшего помощника прокурора такая развязка не устроила.

