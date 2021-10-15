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Детям от смешанных браков будут автоматически давать гражданство РФ

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Детям от смешанных браков намерены предоставлять российское гражданство автоматически, вне зависимости от места рождения. Об этом в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников 15 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Данную инициативу, по словам главы МИДа, намерены реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минтруда назвали средний возраст россиянок, решившихся на рождение ребенка.

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Комментарии (7)

Do-Mi-Nor
Небольшая узбекская семья из 16 человек снимет угол....
lamer
Чернильницы потекли от такой новости.
spb7771250
Понятно, почему это делается. Если это не делать, то цифра в графе население будет очень маленькой. Про население 150 млн. цифра уже вброшена. Вот и перепись началась. Ну, кому надо, тот понял...
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