Детям от смешанных браков будут автоматически давать гражданство РФ

Детям от смешанных браков намерены предоставлять российское гражданство автоматически, вне зависимости от места рождения. Об этом в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников 15 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Данную инициативу, по словам главы МИДа, намерены реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Минтруда назвали средний возраст россиянок, решившихся на рождение ребенка.