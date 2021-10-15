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В Минтруда раскрыли средний возраст россиянок, решившихся на рождение ребенка

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Средний возраст российских женщин, решившихся на рождение первого ребенка, составляет 28 лет. Об этом заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова 15 октября в рамках выступления на Евразийском женском форуме в Петербурге.

Она отметила высокий (49%) уровень занятости женщин в России. По оценке Росстата, их удовлетворенность рабочими обязанностями, условиями труда и режимом работы выше, чем у мужчин, передает РИА Новости.

По словам Мухтияровой, молодые женщины в России ориентированы на рождение детей, но возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. «Средний возраст рождения ребенка у женщины — 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — сказала замглавы Минтруда.

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Комментарии (9)

Pilat
О как баб то бомбануло.
Всё так и есть.
Раньше, когда медицина была похуже, первый ребенок в 28 лет.....
это большие риски разного рода.
На самом деле ничего не измелилось - риски остались, просто медицина в принципе умеет их нивелировать.
Однако для этого нужно попасть к врачу, именно к врачу, а не болванчику в белом халате, для которого важно бабло, а не здоровье вашего будущего ребенка.
А как раз это уже проблематично.
lamer
Потому и рожают детей с отклонениями эти старородящие, так как организм у них отравлен табаком, алкоголем и прочими последствиями неприличных заболеваний.
zlopopik
"Раскрывают" тайну.
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