В Минтруда раскрыли средний возраст россиянок, решившихся на рождение ребенка

Средний возраст российских женщин, решившихся на рождение первого ребенка, составляет 28 лет. Об этом заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова 15 октября в рамках выступления на Евразийском женском форуме в Петербурге.



Она отметила высокий (49%) уровень занятости женщин в России. По оценке Росстата, их удовлетворенность рабочими обязанностями, условиями труда и режимом работы выше, чем у мужчин, передает РИА Новости.



По словам Мухтияровой, молодые женщины в России ориентированы на рождение детей, но возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. «Средний возраст рождения ребенка у женщины — 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — сказала замглавы Минтруда.

