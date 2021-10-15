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Набиуллина заявила, что хранит сбережения в рублях, а ее средний чек в магазине вырос больше показателя общей инфляции

Глава Центробанка рассказала о своих сбережениях

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что до сих пор хранит сбережения в рублях. Об этом он сообщила в интервью YouTube-каналу «Фанимани», опубликованном накануне вечером, 14 октября.

«Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение — это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — заявила она.

На вопрос, ходит ли она по магазинам и насколько растет стоимость ее покупок, Набиуллина сообщила, что заказывает доставку из интернет-магазинов и замечает, что ее средний чек вырос «больше, чем показатель общей инфляции». По данным ЦБ на сентябрь, он составляет 7,4%.

Глава ЦБ отметила, что в таком среднем чеке нет услуг, которые входят в показатель общей инфляции. «Услуги у нас долгое время не дорожали», — напомнила она.

«Цены на продовольствие, естественно, выросли и — это в статистике видно — больше чем общий показатель инфляции, больше чем 7%. У каждого своя структура потребления. Безусловно, личная инфляция у каждого ощущаемая выше, чем росстатовская», — считает Набиуллина.

Как стало известно на этой неделе, Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года — с 5,8 % до 7,4 %. По данным Центробанка, этого показателя инфляция достигла уже в сентябре. В Кремле объяснили изменение прогноза ситуацией на международных рынках. При этом, как писала «Фонтанка», это лишь усредненные показатели по стране, у большинства жителей России своя собственная инфляция, которая куда выше официальных данных.

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Комментарии (7)

dimas062
Ох жалко Лёху посадили.... он бы сейчас накопал у неё нерублей.
/me
Мелочь какую-то на кофе и булочки, наверное, в рублях хранит ...
angel of death
был бы Овальный на свободе, он бы нам показал бы выписки с её счетов =)))) но одно опг запретило работу другого опг на территории третьего опг...
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