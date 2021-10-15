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Антициклон, подаривший немного чуда, прогонит из Петербурга «Герольд»

Дожди в Петербург несёт циклон «Герольд»

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Мы ещё не видим «Герольда», но он уже влияет — формирует синоптическую ситуацию в регионе. Скоро придут тучи и порывистый ветер.

Как поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, приближающийся с запада циклон, названный немецкими метеорологами «Герольд» (Gerold), 15 октября «станет причиной облачной с прояснениями погоды и в послеполуденные часы принесёт небольшие дожди и усилит ветер». Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Пока же петербуржцы могут наслаждаться утренним солнцем — благодаря уходящему антициклону. Вчера он принёс туман и небольшое оптическое чудо. Горожане сняли, как Лахта Центр отбрасывает тень на разреженное облако, фотографии публиковал телеграм-канал «Мегаполис».

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Комментарии (2)

VF812
Покров прошел. Фонтанка, а вот ваше заголовочное чудо хотя бы платно получало корку, такое русскоговорящее музло вы где нашли?
266158030
так и зафиксируем. 15 октября закончилась осень и наступила время зимы.
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