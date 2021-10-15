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Дождь придёт в Петербург ближе к вечеру. А выходные будут ещё суровее

В Петербурге ожидается 7–9 градусов, осадки

Пятница, 15 октября, начинается в Северной столице с ясного неба и солнца. А днём погода испортится. В следующие два дня к осадкам добавится сильный ветер.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает сегодня во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный умеренный. Воздух с ночных 3–5 градусов прогреется до 7–9. Атмосферное давление будет понижаться.

В прогнозе «Яндекса» — 1,8 мм осадков и пасмурная погода, типичная для 15 октября. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день паcмурно было 33 раза, ясно — 5 раз, облачно с прояснениями — 19 раз. Самое холодное 15 октября выдалось в 1976 году, минус 8 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 19. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 2 до 9 градусов тепла.

В выходные будет ещё холоднее, чем сегодня. В воскресение — около 8 градусов. И каждый день дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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