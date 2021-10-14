Кто-то украл Петропавловку. Антициклон меняет Петербург

С Дворцовой набережной не видно противоположного берега Невы: Петропавловскую крепость скрыл туман.
Спокойную и сухую погоду сегодня обеспечивает гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди. В начале дня возможны очаги туманов», — отмечает метеоролог.
Ветер сегодня будет несильным, 2–7 м/с, юго-западного направления. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. Температура воздуха, как уже сообщала «Фонтанка», плюс 9–11 градусов.