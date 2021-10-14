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Кто-то украл Петропавловку. Антициклон меняет Петербург

Центр Петербурга накрыл туман

Тихое утро 14 октября изменило открыточные виды Северной столицы.

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С Дворцовой набережной не видно противоположного берега Невы: Петропавловскую крепость скрыл туман.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Спокойную и сухую погоду сегодня обеспечивает гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди. В начале дня возможны очаги туманов», — отмечает метеоролог.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Ветер сегодня будет несильным, 2–7 м/с, юго-западного направления. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. Температура воздуха, как уже сообщала «Фонтанка», плюс 9–11 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходит.ся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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