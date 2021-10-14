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Дожди в Петербурге делают передышку. А потом начнёт поливать

В Петербурге облачно с прояснениями, днём около 10 градусов

Нас ждёт череда дождливых дней, но не сегодня. Выглянет ли в четверг солнце — вопрос дискуссионный. Но хотя бы зонтик синоптики предлагают смело оставлять дома. Погода начнёт сильно портиться с пятницы: помимо осадков в прогнозе похолодание.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Воздух днём прогреется до 9–11 градусов.

«Яндекс» обещает меньше — не больше 9 градусов при пасмурной погоде. Это, впрочем, обычная погода для середины октября. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 3 до 11 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 14 октября выдалось в 1976 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17.

15 октября, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается небольшой дождь, а 16-го — уже умеренный, и порывистый ветер. Тепло при этом будет постепенно сдавать позиции.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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