Дожди в Петербурге делают передышку. А потом начнёт поливать

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Воздух днём прогреется до 9–11 градусов.



«Яндекс» обещает меньше — не больше 9 градусов при пасмурной погоде. Это, впрочем, обычная погода для середины октября. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 3 до 11 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 14 октября выдалось в 1976 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17.

