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Задушил, положил тело в мешок и утопил. Бывший сожитель рассказал подробности убийства 23-летней девушки из Кудрово

Стали известны подробности убийства 23-летней жительницы Кудрово

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Бывший сожитель погибшей 23-летней жительницы Кудрово Анастасии, который признался в ее убийстве, рассказал, как совершил преступление. О задержании мужчины стало известно 14 октября.

Как пишет 47news, подозреваемым является петербуржец Александр Судаков. У них с убитой есть общий ребенок.

На допросе мужчина заявил, что задушил девушку в машине во время ссоры. Тело он положил в строительный мешок, накидал туда камней и утопил в заполненном водой фундаменте заброшенного дома в Кудрово.

Об исчезновении жительницы Кудрово, матери троих детей, стало известно 12 октября. Девушка еще 9-го числа ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники уголовного розыска, по данным 47news, начали поиски 11 октября после обращения в полицию матери пропавшей. По словам женщины, ее дочь поехала с бывшим сожителем за курткой в гараж на улице Кржижановского в Петербурге и не вернулась. Мужчину опросили. Он заявил, что вечером 9 октября по пути в Петербург поругался с Анастасией и высадил ее на улице Коммуны. Однако уличные камеры зафиксировали, что машина там не останавливалась, а заехала в район всеволожской деревни Аро.

Бывшего сожителя Анастасии задержали 14 октября. Он во всем сознался и показал, где спрятал тело. Следствие будет просить суд отправить мужчину под стражу.

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Комментарии (9)

266081655
Могла бы выйти замуж за иностранца и жить долго и счастливо.... Моя родственница, одинокая женщина с 3 детьми поехала по турпутёвке в Швецию и местный сделал ей предложение.... Дети живут счастливо, занимаются спортом, играют в хоккей... Свой дом... Полная чаша....
07A
Что то не так в нашем королевстве! И это не про девушку, мать троих детей. Как можно поссориться, что бы задушить человека? Зарезать, забить ногами и разбить об голову бутылку? Сбросить с 6 этажа? Это точно называется ссора?
quqas
3 дитя в 23 - показатель. и закономерный итог.
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