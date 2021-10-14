Задушил, положил тело в мешок и утопил. Бывший сожитель рассказал подробности убийства 23-летней девушки из Кудрово

Бывший сожитель погибшей 23-летней жительницы Кудрово Анастасии, который признался в ее убийстве, рассказал, как совершил преступление. О задержании мужчины стало известно 14 октября.
Как пишет 47news, подозреваемым является петербуржец Александр Судаков. У них с убитой есть общий ребенок.
На допросе мужчина заявил, что задушил девушку в машине во время ссоры. Тело он положил в строительный мешок, накидал туда камней и утопил в заполненном водой фундаменте заброшенного дома в Кудрово.
Об исчезновении жительницы Кудрово, матери троих детей, стало известно 12 октября. Девушка еще 9-го числа ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сотрудники уголовного розыска, по данным 47news, начали поиски 11 октября после обращения в полицию матери пропавшей. По словам женщины, ее дочь поехала с бывшим сожителем за курткой в гараж на улице Кржижановского в Петербурге и не вернулась. Мужчину опросили. Он заявил, что вечером 9 октября по пути в Петербург поругался с Анастасией и высадил ее на улице Коммуны. Однако уличные камеры зафиксировали, что машина там не останавливалась, а заехала в район всеволожской деревни Аро.
Бывшего сожителя Анастасии задержали 14 октября. Он во всем сознался и показал, где спрятал тело. Следствие будет просить суд отправить мужчину под стражу.