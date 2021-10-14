Задушил, положил тело в мешок и утопил. Бывший сожитель рассказал подробности убийства 23-летней девушки из Кудрово

Бывший сожитель погибшей 23-летней жительницы Кудрово Анастасии, который признался в ее убийстве, рассказал, как совершил преступление. О задержании мужчины стало известно 14 октября.



Как пишет 47news, подозреваемым является петербуржец Александр Судаков. У них с убитой есть общий ребенок.



На допросе мужчина заявил, что задушил девушку в машине во время ссоры. Тело он положил в строительный мешок, накидал туда камней и утопил в заполненном водой фундаменте заброшенного дома в Кудрово.



Об исчезновении жительницы Кудрово, матери троих детей, стало известно 12 октября. Девушка еще 9-го числа ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

