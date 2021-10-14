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Тело пропавшей в Кудрово 23-летней девушки нашли. Бывший сожитель признался в ее убийстве

В убийстве пропавшей в Кудрово девушки подозревают ее бывшего сожителя

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В Ленобласти следователи задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Анастасии, которая бесследно пропала несколько дней назад. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Об исчезновении жительницы Кудрово, матери троих детей, стало известно 12 октября. Девушка еще 9-го числа ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемым оказался 33-летний бывший сожитель погибшей. Он уже признал свою вину и показал, где спрятал тело девушки. Следствие будет просить суд отправить мужчину под стражу.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
И зачем было связываться с неадекватом? А в это время где-то продолжает оставаться один адекватный, непьющий, хорошо зарабатывающий, никогда не бывший с женщиной 36-летний мужчина. Его женщины отвергают, так как он очень застенчив.
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