Тело пропавшей в Кудрово 23-летней девушки нашли. Бывший сожитель признался в ее убийстве

В Ленобласти следователи задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Анастасии, которая бесследно пропала несколько дней назад. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



Об исчезновении жительницы Кудрово, матери троих детей, стало известно 12 октября. Девушка еще 9-го числа ушла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемым оказался 33-летний бывший сожитель погибшей. Он уже признал свою вину и показал, где спрятал тело девушки. Следствие будет просить суд отправить мужчину под стражу.

