Социальное такси не угналось за инфляцией. Инвалиды и ветераны могут остаться без льготного транспорта

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Инвалиды и члены их семей в последние месяцы все чаще жалуются на качество сервиса социального такси, который обходится бюджету в полмиллиарда рублей в год. История с нападением водителя на пенсионерку, конечно, уникальна. Но, как стало известно «Фонтанке», транспортные компании, заключившие с городом договоры, начали уклоняться от исполнения заказов и не горят желанием подавать заявки на конкурсы на следующий год.

Если городские власти не начнут индексировать тарифы в тех же темпах, в каких растут цены на топливо, комплектующие и зарплаты водителям, пассажиры с ограниченными возможностями рискуют остаться вовсе без дешевого транспорта — такая мысль звучит от перевозчиков.



Услуга социального такси работает в Петербурге с 2011 года. В соответствии с социальным кодексом, воспользоваться ею может 21 категория льготников. Сервис дает возможность совершить поездку со скидкой до 90%, но лишь по определенному набору адресов — например, поехать в больницу, госучреждения, на вокзал или в театр можно, а в гости, магазин или на работу нельзя. Есть и еще один нюанс. Вызвать такси не так просто — его надо заказывать за сутки, по телефону или через сайт сервиса.

Судя по отзывам к сервису, качеством услуги довольны далеко не все. Водители, как правило, заслуживают похвалу от пассажиров, но нарекания вызывают сложности заказа, дозвона, длительное ожидание и невежливое общение операторов городского колл-центра.

«Собрались поехать в больницу, по телефону не дозвониться, по интернету опоздали — надо за двое суток оформлять! Дальше собрались в ОВИР, дозванивались >10 минут, результат — не социальный объект», — пишет петербурженка Ирина, заказывавшая такси родителям в июле (орфография и пунктуация здесь и далее сохранена. — Прим. ред.).



«28.09.2021 заказывала такси для мамы — инвалида 2-й группы. Во-первых, дозваниваться было долго, после того как оператор взяла трубку и стала в грубой форме одергивать, не давая вообще ничего сказать, она включила музыку, и я еще 5 минут слушала сообщения, потом эта мадам с издевкой продолжила опрос, чего мне надо», — рассказывает Наталья.

По словам других пользователей, поданную заявку могут аннулировать, если ее вовремя не подтвердить. Причем прислать подтверждение могут в любое время, а в выходные служба поддержки не работает. В итоге многие вынуждены заказывать коммерческое такси.

По информации «Фонтанки», руководство комитета по социальной политике уже обратило внимание на заметный недорасход средств, заложенных на транспортное обслуживание людей с ограниченными возможностями. Из заложенных в бюджете на 2021 год 489,9 млн рублей на 11 октября исполнено лишь 58%, говорится в письме, адресованном подведомственному учреждению «Городской информационно-расчетный центр». Снизилось число обслуженных заявок и машин, работающих по заказам. На 1 октября услуги социального такси оказывают 757 машин, что составляет лишь треть от заявленного парка. Комитет просит ГИРЦ к 15 октября отчитаться, почему подрядчики нарушают условия договора и получают ли за это штрафы.



По информации «Фонтанки», на обслуживание льготников в 2021 году договоры со Смольным подписало около 40 компаний. Среди них как крупные игроки с парком до 200 машин, так и индивидуальные предприниматели с десятком авто. В отличие от агрегаторов, транспортные предприятия имеют водителей в штате и платят им зарплату, получая деньги за перевозку от города и небольшую часть от самих льготников.

По оценкам перевозчиков, их услугами пользуются несколько тысяч инвалидов в день. Но если раньше социальное такси давало хороший доход и на конкурсах разворачивалась нешуточная борьба, то постепенно рентабельность стала падать, а в последние месяцы обслуживание инвалидов и вовсе стало приносить убытки.

Фактическая инфляция оказалась выше, чем та индексация, которую заложил в своих расчетах город. К примеру, расходы на топливо увеличились на 20% по сравнению с периодом 2019 — 2020 гг., отмечает ООО ТК «СКАЙ+» в своем ответе на запрос ГИРЦ. При этом город проиндексировал тарифы на 3%, рассказала «Фонтанке» ИП Ольга Афоничева, которая также заключила с городом договор на обслуживание социального такси.



Проблема также возникла из-за особенностей расчета тарифа, которые не учитывают рыночных реалий. Например, договор не предусматривает повышающего коэффициента в ночное время (в том числе из-за изменения маршрута из-за разведенных мостов) или утренний час пик, не оплачивается время ожидания (судя по сайту ГИРЦ, оно может достигать часа) и отказа от заявки без предварительного уведомления. Также водитель социального такси не освобождается от штрафа за ожидание в зоне платной парковки, если инвалид заказал машину именно туда. «К сравнению, у агрегатора «Яндекс.Такси» стоимость поездки по аналогичному маршруту в утреннее и вечернее время составляет на 15 — 20% больше от заявленной суммы оплаты в рамках специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан», — сообщает ООО ТК «СКАЙ+».

Тариф, применяемый для расчета стоимости перевозки льготников, «иначе как спонсорской помощью назвать нельзя», соглашаются в ООО «Арктур», которое также направило в ГИРЦ разъяснения. «Разница между тарифом социального такси и тарифами агрегаторов в сегменте «эконом» составляет от 15 до 70% в зависимости от времени подачи автомобиля и набора опций, говорят в компании. В итоге рентабельность таких перевозок минусовая.



При этом, по словам самих пассажиров, социальное такси может оказаться не таким уж и дешевым — на больших расстояниях коммерческое может оказаться выгоднее. Долгие поездки действительно оплачиваются щедрее и позволяют перевозчикам держаться на плаву, поясняет Ольга Афоничева. По коротким рейсам (до 5 км), на которые приходится половина заявок, операторы уходят в минус. По средним (до 10 км) работают в ноль или получают небольшую прибыль. И лишь длинные поездки остаются коммерчески выгодными, но этого дохода уже не хватает, чтобы покрывать убытки. Водители, недовольные размером оплаты труда, уходят из таксопарка и переходят в агрегаторы. По словам Ольги Афоничевой, по договору она должна предоставлять для перевозок инвалидов 50 машин, но фактически осталась с 30.

По словам предпринимателей, пока ГИРЦ идет навстречу и не наказывает их за меньшее число машин, если предупредить об этом заранее. Но желающих работать остается все меньше. Как раз сейчас Смольный проводит квалификационный отбор компаний для заключения договоров на 2022 год. «Некоторые уже отказались от работы, в итоге допустили всех, кто заявился», — комментирует владелец «5 парка» Алексей Эвентов. Но если городские власти не изменят методику расчета, оставшиеся тоже могут не выйти на маршруты.



Ранее предприниматели уже обращались с предложением увеличить расценки. Но получили ответ от комитета по экономической политике (есть в распоряжении «Фонтанки»), где говорилось, что изъяна в методике нет и стоимость проезда сопоставима с рыночной. Но перевозчики считают, что сравнивать с тарифом «эконом» в данном случае некорректно. По словам Ольги Афоничевой, водители социального такси по функциям ближе к работникам социальной службы — они должны и помочь человеку с ограниченными возможностями, дождаться и выслушать его. В составе парка обязательно должна быть машина, подходящая для инвалида-колясочника, добавляет Алексей Эвентов. «Как минимум, надо сравнивать с тарифом комфорт-плюс», — считает он.

В комитете по социальной политике на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Бывший глава ведомства Александр Ржаненков рассказал, что продолжает заниматься вопросом уже в качестве главы профильной комиссии в Законодательном собрании. «Мы соберемся с отраслевыми комитетами, представителями сообществ инвалидов и транспортными компаниями», — пообещал он.

Рост затрат перевозчиков может потребовать увеличения финансирования, и в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2022 год депутаты готовы рассмотреть такую заявку, отметил парламентарий. Но инфляционный скачок 2021 года лишь обострил уже назревшие проблемы. Социальное такси, чья экономика рассчитана чиновниками, зачастую проигрывает продвинутым алгоритмам агрегаторов. «Бывает, что инвалидам проще вызвать обычное и дешевле заплатить», — сказал Александр Ржаненков. Но пока отказаться от собственного сервиса и компенсировать льготникам часть затрат на услуги коммерческих таксомоторов город тоже не готов. Во-первых, не все умеют и могут пользоваться мобильными приложениями, во-вторых, существует проблема недобросовестности водителей, пояснил парламентарий. Впрочем, героем недавнего скандала с избитой таксистом пенсионеркой стала как раз компания, оказывавшая городу услуги социального такси.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

