В Тбилиси тысячи человек вышли на площадь Свободы с требованием об освобождении Саакашвили

В центре Тбилиси тысячи человек заполнили площадь Свободы — они требуют освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Протестующие держат в руках растяжки, которые гласят: «Нет политическому преследованию» и «Свободу Мише».



Как сообщило новостное агентство Sputnik 14 октября, акция проходит мирно. В толпе можно заметить флаги Грузии, Азербайджана и Украины.

