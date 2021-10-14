В Тбилиси тысячи человек вышли на площадь Свободы с требованием об освобождении Саакашвили

В центре Тбилиси тысячи человек заполнили площадь Свободы — они требуют освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Протестующие держат в руках растяжки, которые гласят: «Нет политическому преследованию» и «Свободу Мише».
Как сообщило новостное агентство Sputnik 14 октября, акция проходит мирно. В толпе можно заметить флаги Грузии, Азербайджана и Украины.
Судя по постам пользователей социальных сетей, акция стартовала в 18:00. Перед зданием городского совета установили сцену, на заднем фоне которой изображен грузинский флаг, а также звезды флага Евросоюза. Кроме того, посреди площади виднеется большой экран, с помощью которого каждый может следить за происходящим.
По данным медиа, на близлежащих улицах находятся сотрудники полиции. Кроме того, в столицу прибыли колонны автомобилей с надписями «Свободу Мише». До начала митинга они устроили шествие по проспекту Руставели и улице Пушкина.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что экс-президент страны объявляет голодовку, поскольку не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.