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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Захара Прилепина

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Полномочия депутата Захара Прилепина досрочно прекращены. Соответствующее постановление приняла Госдума на пленарном заседании 14 октября, сообщает ТАСС.

Основанием для этого, как отмечается, стало письменное заявление Прилепина о сложении депутатских полномочий.

Также досрочно прекращены полномочия депутата Ольги Баталиной, которая ранее была назначена первым замглавы Минтруда РФ.

Как уточняет РИА Новости, прекращены полномочия и депутата Александра Авдеева, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.

Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы. Он намеревался передать его лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову.

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Комментарии (2)

NAFTALIN 2000-2036
а остальные Бузовотерешковы, с ними чего?
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