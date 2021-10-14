Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Захара Прилепина

Полномочия депутата Захара Прилепина досрочно прекращены. Соответствующее постановление приняла Госдума на пленарном заседании 14 октября, сообщает ТАСС.
Основанием для этого, как отмечается, стало письменное заявление Прилепина о сложении депутатских полномочий.
Также досрочно прекращены полномочия депутата Ольги Баталиной, которая ранее была назначена первым замглавы Минтруда РФ.
Как уточняет РИА Новости, прекращены полномочия и депутата Александра Авдеева, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.
Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы. Он намеревался передать его лидеру нижегородского списка партии Дмитрию Кузнецову.