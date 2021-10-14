Самая крупная сделка в Рунете: Сбер купил домен games.ru

Структура Сбера ООО «Сбергеймз» зарегистрировала культовый домен games.ru. Его стоимость могла составить 1 млн долларов, сообщает 14 октября «Коммерсантъ». Эксперты называют сделку одной из крупнейших в зоне.ru за последние годы.



О планах Сбера выйти на игровой рынок сообщалось весной. Его дочерняя структура «Сберинтертейнмент» объявила о запуске направления «Сбер игры». В его рамках планировалось развивать продюсерский центр, издательство, студию внутренней разработки и смежные сервисы.



Знакомый с актуальными ценами на рынке источник издания оценил домен games.ru в 1 млн долларов. По словам другого собеседника газеты, получение такого домена означает, что покупатель претендует на лидерские позиции на рынке игр. Ранее на нем работал портал с бесплатными онлайн-играми, там же был игровой форум и размещались новости индустрии. Сейчас адрес домена не работает.

