Плодоовощной союз: дефицита картофеля в России не будет

«По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается», — сказал Глушков.

Уборка картофеля в России продолжается. Из-за непогоды она идет медленнее, чем обычно, но дефицита ни в коем случае не будет. Об этом 14 октября заявил РИА Новости директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По его словам, сейчас убрано только 60–65% посевной площади. Собрать урожай в сентябре помешала непогода, замедлившая темпы уборки. В Плодоовощном союзе надеются, что дальше валовой сбор вырастет. «Картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай», — отметил Глушков.

Он добавил, что переработчикам картофеля, возможно, не хватит, и некоторый объем придется импортировать, но на простых людях это не отразится. «Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля, но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая», — пояснил глава союза. Ранее производители чипсов предупредили о перебоях с поставками из-за нехватки картофеля.

По данным Росстата, в 2020 году валовой сбор картофеля в России уменьшился на 11,3% и составил 19,577 миллиона тонн. По состоянию на 13 октября 2021 года, согласно данным Минсельхоза, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства убрали 4,9 миллиона тонн картофеля. Цены же на картошку с 5 по 11 октября выросли на 4,35%, а с начала года к 11 октября — на 38,92%. Подскочили цены и на другие овощи. По данным Росстата, стоимость плодоовощной продукции на минувшей неделе выросла в среднем на 1,8%. В Плодоовощном союзе отметили, что, если в ближайшие недели погода будет благоприятствовать сбору урожая, цены производителей постепенно начнут снижаться.