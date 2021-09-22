Мы за ценой не похрустим. Грозит ли нам дефицит картофеля и чипсов

автор фото Василий Дерюгин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







О том, что российские потребители рискуют остаться без популярного снека, «Фонтанке» рассказали несколько представителей розничных сетей. По их словам, производители чипсов, в том числе лидер рынка Lay's, предупредили о нехватке продукции. «В течение сентября — октября ожидаются перебои поставок по всему ассортименту продукции бренда «Лейз» в связи с дефицитом картофеля на рынке», — говорится в сообщении ООО «Фрито лей мануфактуринг» (входит в состав PepsiCo).

В PepsiCo объяснили ситуацию сезонным фактором и ростом спроса. «Очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля в полях», — отметили в компании. При этом с начала пандемии потребление снеков, в том числе в домашних условиях, сильно выросло, и этот тренд продолжается, отметили в пресс-службе.



В сети «Лента» подтвердили, что получали уведомления о возможном дефиците продукции Lay’s и других чипсов в сентябре и октябре. «Мы ожидаем перебои в поставках в объёме от 5 до 10%», — сообщили в пресс-службе. Пока ретейлер не испытывает нехватки и формирует необходимые запасы. С поставками самого картофеля перебоев нет.

В другой торговой сети рассказали, что поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме уже некоторое время. Но поскольку сложности возникли только у этого поставщика, то, возможно, проблема не в сырье, а в логистике.

Чипсы Lay’s делают на двух заводах в Кашире и Азове. В 2021 году был запущен склад картофеля в Новосибирске емкостью около 50 тысяч тонн. Но в компании пояснили, что сложности с поставками есть как на склад, так и напрямую на заводы.

Получение писем о перебоях с поставками подтвердили также в Х5 Retail Group, «Реалъ» и «Верном». «Для изготовления чипсов необходим особенный крупный картофель, урожай которого в этом году меньше обычного», — отметили в «Верном». Ранее «Коммерсант» сообщал, что фермеры предложили торговым сетям включить в ассортимент упакованный мелкий картофель. Но те заявили, что такой продукт не пользуется спросом, а внутренний дефицит можно заместить импортом без повышения цен на полках.



Пока дефицит самого картофеля назвать серьезным нельзя — на полках он есть. Но из-за сильных дождей в центральном регионе сбор свежего урожая идет медленнее обычного. Это позволяет производителям «пользоваться кратковременной конъюнктурой рынка для увеличения своей прибыли и взвинчивать цены на картофель», — говорят в «Верном». «Только за прошлую неделю закупочная цена на овощ выросла на 9%», — рассказали в сети. Пока ретейлер держит полочную цену на уровне прошлого года — 25 рублей за килограмм и торгует в минус.

Но розничные цены на картофель после нескольких недель снижения снова пошли вверх, следует из данных Росстата. С начала года продукт подорожал на 28%.

Дефицит картофеля спровоцировала погода и не оправдавший ожидания урожай, говорит председатель российского Картофельного союза Сергей Лупехин. «Посевные площади были увеличены, но урожайность одного гектара оказалась меньше, чем в 2020 году. Больше, чем в прошлом году, картофеля однозначно не будет. Но цифра будет уточнена после уборочных работ», — говорит он.



В 2021 году из-за холодной и дождливой весны часть картофеля была посажена на три недели позже. «Уборки в тех объемах, которые планировали переработчики, недостаточно, чтобы закрыть потребности производителей чипсов», — пояснил Сергей Лупехин.

Ранее сообщалось, что картофель для PepsiCo выращивают более 70 хозяйств из 18 регионов России. В 2021 году компания планирует собрать и переработать более 500 тысяч тонн картошки против 470 тысяч тонн годом ранее.

По той же причине картофель дорожает в сетях. «Идет борьба за лучшее качество, за более крупный размер, на этом фоне цена подрастает», — пояснил он.

Законтрактованный картофель поставляется по заранее согласованной стоимости. Но поскольку картофель лежит в поле, а не в хранилище, сети не могут понять, насколько их потребности будут удовлетворены, и вынуждены делать дополнительные закупки на аукционах, где цена выше. Сейчас продукцию закупают по 30–32 рубля за килограмм, что на 30% больше, чем годом ранее. Только за последнюю неделю цена поднялась на 1 рубль.



Пока половина картофеля еще в поле, оценить урожай проблематично. Но если он будет на уровне 2020 года, то дефицита не будет — во всяком случае, до апреля. Но тогда вопрос можно будет решить за счет импорта нового урожая из стран Средиземноморья.

«Картофель точно будет, другое дело — по каким ценам, но это уже зависит от конъюнктуры рынка и от закупочных цен по импортным контрактам», — заключил Сергей Лупехин. На данный момент предпосылок для снижения цены нет.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

