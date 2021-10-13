Цены на овощи начнут снижаться через две-три недели. Помочь должна хорошая погода

Цены производителей на овощи могут начать снижаться через две-три недели. Об этом 13 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова.



«Если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая», — отметил эксперт.



Как сообщили в Росстате, за минувшую неделю стоимость плодоовощной продукции «подскочила» в среднем на 1,8%, в том числе на огурцы — на 10,9%, помидоры — 9,7%, картофель — 4,4% и белокочанную капусту — 0,2%. Между тем дешевле на 1,4% стали яблоки, на 1% — морковь и на 0,3% — репчатый лук.

